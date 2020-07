utenriks

Førstnemnde oppmoding blir heva med umiddelbar verknad, medan oppmodinga om å jobbe heimanfrå blir oppheva 1. august. Same dag kan òg skjønnheitssalongar, kasino og bowlinghallar gjenopne, medan nattklubbane blir verande stengt.

Johnson opna òg for at innandørsarrangement kan bli tillate igjen i august, og at idrettsarrangement med tilskodarar burde vere mogleg frå og med oktober.

Kunngjeringa gjeld berre i England, sidan Skottland, Wales og Nord-Irland har eigen nedstenging.

(©NPK)