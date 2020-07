WHO: Covid-19-utbrotet flatar ut i Brasil

utenriks

Landet bør bruke pusteholet til å setje i verk strenge tiltak mot smittespreiing, sa WHOs krisesjef Michael Ryan fredag.

Han la til at det i det heile ikkje er nokon garanti for at smitta vil falle av seg sjølv, og at det no ei stor moglegheit for styresmaktene i Brasil til å slå ned smitteomfanget.

Brasil har over to millionar smitta og nesten 77.000 dødsfall. Berre USA kan har verre tal.

Tusen kvar dag

Sidan slutten av mai, då Brasil fekk det første koronatilfellet sitt, har landa opplevd eit gjennomsnittleg dagleg dødstal på rundt 1.000 menneske opp til nivå som enno ikkje har byrja å minke.

Sjølv om tilfella byrjar å flate ut, tilmed kanskje fell noko, i dei største og hardast ramma byane, når viruset samtidig nye høgder fleire stader i Latin-Amerikas største land.

Ekspertane skuldar på president Jair Bolsonaros fleire forsøk på å snakke ned dei dødelege eigenskapane til viruset kombinert med mangel på statleg koordinering av innsats. Byar og delstatar har reagert svært ulikt på helsefaren, og mange stader blir samfunnslivet gjenopna utan at viruset er under kontroll.

Strid

Ein mellombels helseminister utan erfaring med smittevern leier innsatsen til styresmaktene, medan presidenten sjølv er smitta etter stadig å ha oversett råd om sosial distanse og munnbind.

Tidlegare helseminister Luiz Henrique Mandetta seier at folk har vorte likegyldige etter all striden rundt presidenten og smittepolitikken.

– Når du seier til nokon at det i går var 1.300 dødsfall, så svarer folk: Ja vel, ok, det har i alle fall ikkje gått opp, seier Mandetta.

