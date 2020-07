Tysklands grunnlovsdomstol strammar inn tilgangen på nettdata

utenriks

I dag har Tysklands etterretnings- og polititenester retten til å be mobil- og internettleverandørar om tilgang til data som namn, fødselsdatoar, passord og IP-adresser, i samband med etterforsking av terror og datakriminalitet. Grunnlovsdomstolen i Karlsruhe meiner likevel at denne tilgangen er for vidtgåande og grunnlovsstridig.

Retten seier seg samd i at etterretningstenestene nokon gonger må ha tilgang til persondata frå smarttelefonar og liknande utstyr for å halde oppe tryggleiken i riket, men meiner dette berre bør skje i tilfelle der det finst ein bestemd fare.

Tyske politikarar har frist fram til 2021 til å endre på telekommunikasjonslovgivinga slik at det kjem avgrensingar på bruken av persondata frå mobil- og internettleverandørar. Rettsavgjerda kjem som svar på fleire søksmål, mellom dei frå Patrick Breyer, som er europaparlamentsmedlem for det tyske piratpartiet.

