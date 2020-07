Spania avlivar 92.700 mink med koronavirus

utenriks

Det kunngjorde landbruksminister Joaquin Olona i Aragon-regionen torsdag. Minkfarmen har vorte tett følgd opp sidan 22. mai, då sju av arbeidarane på garden testa positivt for koronaviruset. Ingen dyr har fått forlate garden, som er den einaste minkfarmen i Aragon. 13. juli vart det kunngjort at testar viste at 87 prosent av dyra hadde koronaviruset.

Styresmaktene mistenkjer at det var ein av arbeidarane på garden som hadde viruset først, og spreidde det vidare til både kollegaer og dyr.

Også nederlandske styresmakter kunngjorde fredag at dei måtte avlive ytterlegare 1.100 mink på ein minkfarm ved Westerbeek nær grensa mot Tyskland på grunn av koronaviruset. Til saman har landa avliva over ein million mink i samband med koronaviruset, på 25 gardar. Nederland melde om det første koronautbrotet på minkfarm i april, og det var òg her dei første kjende tilfella av at viruset spreidde seg frå dyr til menneske vart oppdaga.

