Sør-Korea lèt ikkje avhopparar sende pamflettar til Nord-Korea

Løyva vart trekt etter kraftige nordkoreanske reaksjonar, mellom dei sprenginga av eit samarbeidskontor nær grensa. Det blir ikkje ulovleg å sende pamflettane over grensa, men det blir langt vanskelegare for dei to gruppene å samle inn pengar.

Pamflettane vart sendt over grensa med ballongar, eller i vassløp som flaskepost. Tidlegare vart slike pamflettar sende over grensa av begge partar med jamne mellomrom, men under eit toppmøte i 2018 vart landa samde om å slutte med denne typen propagandaaktivitet.

Human Rights Watch fordømmer tilbaketrekkinga til sørkoreanske styresmakter av løyva, og meiner landet heller bør krevje at Nord-Korea respekterer ytringsfridommen.

