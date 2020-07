Forskarar oppmodar Trump til å stanse atomprøvesprengingar

utenriks

Forskarane har skrive under på eit ope brev til USAs president Donald Trump, der dei åtvarar mot at gjenopptaking av testing av atomvåpen kan truge tryggleiken i verda.

Brevet, som er underteikna av fleire nobelprisvinnarar, er publisert på 75-års jubileet for den første prøvesprenginga av atombomba i 1945. Forskarane er no redde for at Trump vil gjennomføre den første atomprøvesprenginga sidan 1992.

Skuldar Kina og Russland

Bekymringa kjem som følgje av at den amerikanske regjeringa har sagt at ho ikkje kjem til å ratifisere prøvestansavtalen (CTBT) frå 1996.

I tillegg skal regjeringa ifølgje Washington Post på eit toppmøte i mai ha diskutert moglegheitene for å demonstrere den amerikanske testkapasiteten, som eit middel i vidare forhandlingar om våpenbehaldninga til atommaktene i verda.

USA har skulda både Kina og Russland for å gjennomføre hemmelege testar av taktiske atomvåpen, noko begge land har nekta for.

Fryktar ringverknader

Forskarane fryktar likevel ringverknadene av at USA, som den største militærmakta i verda, vil gjennomføre den første prøvesprenginga på amerikansk jord på 28 år.

– Om USA tek opp att atomprøvesprenginga, vil det gi insentiv til andre land, som Nord-Korea, India og Pakistan til å òg gjennomføre testing, skriv forskarane i brevet.

