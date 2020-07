Amnesty: Kviterussiske styresmakter bruker kjønnsdiskriminerande taktikk

utenriks

Svetlana Tikhanovskaja, som er ein av to kvinnelege kandidatar i presidentvalet, seier at ho fekk ein anonym telefon i juni der ho vart trua med å bli sett i fengsel, medan barna skulle bli sett under statleg verjemål. Ho vurderte å trekke seg frå valet.

Tikhanovskaja stiller som følgje av at ektemannen hennar, den populære youtubaren Sergej Tikhanovskij, vart arrestert og utestengd frå valet.

Amnesty fortel at andre aktivistar har fått liknande truslar, inkludert truslar om seksuell vald. Dei peikar òg på at president Aleksandr Lukasjenko berre gjer symbolske utnemningar av kvinnelege politikarar som er lojale til han. Han skal òg ha uttalt i mai at det kviterussiske samfunnet «ikkje er modent for ein kvinneleg president, fordi embetet har såpass sterk makt etter Grunnlova».

Amnesty har skrive ein rapport om undertrykkinga av opposisjonen før valet, der Lukasjenko stiller til den sjette valperioden sin. Over 250 personar har vorte arresterte under demonstrasjonar, og fleire kandidatar har vorte utestengt frå å delta.

(©NPK)