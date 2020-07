Twitter-kontoane til mellom andre Obama, Biden og Musk råka av dataangrep

utenriks

Dataangrepet, som skjedde onsdag ettermiddag amerikansk tid, bestod av falske Twitter-meldingar som blei lagde ut på kontoane til ei rekke profilerte personar i USA.

Blant de råka var både Barack Obama, Joe Biden, Michael Bloomberg og fleire andre teknologimilliardærar, som Tesla-sjef Elon Musk, Microsoft-gründer Bill Gates og Amazon-sjef Jeff Bezos.

I dei falske meldingane sto det at personane bak dei råka kontoane ville donere bitcoin til ein verdi av 2.000 dollar for kvar bitcoin verdt 1.000 dollar som blei sendt til ei spesifikk bitcoin-adresse.

Lova bitcoin-påskjønning

– God onsdag! Eg gir tilbake bitcoin til alle mine følgjarar. For alle innbetalingar til Bitcoin-adressa nedanfor, sender eg tilbake det dobbelte. Du sender 0,1 BTC, eg sender 0,2 BTC tilbake, lydde det i meldinga som var lagt ut i Elon Musks namn.

Meldinga understreka også at «tilbodet» berre varte i 30 minutt. Også selskapa Apple og Uber, og dessutan artisten Kanye West og realitystjernen Kim Kardashian blei råka av svindelforsøket.

Innan få timer hadde nærmare 300 personar falt for svindelforsøket og bitcoin til ein verdi av over 100.000 dollar blei sendt til den falske adressa, skriv The New York Times.

– Koordinert angrep

Twitter stadfestar at selskapet jobbar med å løyse det som omtalast som ein «sikkerhetshendelse». Dei råka kontoane blei stengde og vil bli gjenoppretta først når Twitter er sikkre på at det er trygt.

I ei oppdatering natt til torsdag skriv selskapet at det mistenkjer eit koordinert angrep.

– Vi har avdekka det vi meiner er eit koordinert og sosialt manipulerande angrep av personar som målretta og vellykka utpeikte nokre av våre tilsette med tilgang til interne system og verktøy, skriv selskapet i ei melding.

– Det er ein tøff dag for oss i Twitter. Vi føler oss alle forferda over at dette kunne skje. Vi diagnostiserer og vil dele alt vi kan når vi har ei breiare forståing av kva som skjedde, seier Twitter-sjef Jack Dorsey.

(©NPK)