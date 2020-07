Tilsette i dansk UD får ikkje laste ned smittesporingsapp

utenriks

Helsedepartementet lanserte appen i juni for å oppspore smittekjeder med koronavirus.

No skriv den danske avisa Information at grunnen til forbodet er frykt for datatryggleik, då appen krev at ein har bluetooth-funksjonen aktivert på telefonen sin.

Helseminister Magnus Heunicke har fleire gonger forsikra det danske folket om at personlege opplysningar ikkje lek ut via appen, men dette gjeld tilsynelatande ikkje viss ein har bluetooth påstått, skriv avisa.

Erik Brøgger Rasmussen, direktør for organisasjon og borgarservice i dansk UD, stadfestar forbodet.

– Bluetooth er ein open kanal og er derfor forholdsvis lett å hacke for dei som vil følgje med på kva som skjer. Derfor tillèt vi generelt ikkje bruk av bluetooth på telefonane våre, seier han.

(©NPK)