LHBT-samfunnet i Polen fryktar for framtida

President Duda, som har sete sidan 2015, vann presidentvalet søndag 12. juli og sikra seg dermed fem nye år.

Partnarskap eller ekteskap mellom to av same kjønn er framleis ikkje lov i Polen. Fleire byar har erklært seg som «LHBT-frie soner». Mange homofile har forlate landet i frykt for ytterlegare diskriminering. Andre har lova å bli verande for å kjempe for rettane sine.

– Det er alltid ein pris for denne typen narrativ, og det er ikkje politikarane som må betale prisen. Det er det vi som gjer, seier leiar Hubert Sobecki for LHBT-gruppa Love Does Nót Exclude.

Nyheitsbyrået APs reporterar møter han på ein av Warzawas LHBT-vennlege kafear. På fortauet utanfor kafeen har nokon skrive «Vi er med dykk» med krit, i tillegg til eit regnbogefarga hjarte.

Dalande aksept for homofile

Aksept for LHBT-samfunnet forbetra seg noko etter at Polen vart innlemma i EU i 2004. Dette førte til at fleire stod fram som homofile, og det dukka òg stadig opp fleire pride-paradar i landet, også i småbyane.

Dette har likevel snudd under Dudas leiing, som har stempla LHBT-rettar som ein import frå utlandet som trugar Polens nasjonale identitet. Duda ønskjer å forby utbreiinga av «LHBT-ideologi i offentlege institusjonar». Han har òg foreslått ei grunnlovsendring for å forby at homofile får lov til å adoptere.

Hubert Sobecki seier at den omfattande diskrimineringa av homofile i landet har drive mange til å gjere sjølvmord, inkludert studentar som vart mobba på skulen. Han seier at det har vore slik i årevis.

– Det er ein katastrofe. Ein kan kalle det ein humanitær katastrofe, men det ville ikkje eingong vore i nærleiken av skildrande for den lidinga som desse menneska påfører oss som samfunn, seier Sobecki.

Vann over liberal rival

12. juli sikra president Duda seg ein knapp siger i presidentvalet. Like bak låg Warszawa-ordføraren Rafal Trzaskowski, som fekk rundt 49 prosent av stemmene.

Trzaskowski var ein langt meir liberal kandidat. I 2018 vart han ordførar i hovudstaden, etter ein kampanje som var fronta av slagordet «Warszawa for alle». Han har gått ut med støtte til likekjønna partnarskap i eit land der Den katolske kyrkja står sterkt og rettane til homofile svakt.

Duda på si side la i valkampen sin vekt på familieverdiar og motstand mot rettane til homofile for å kapre konservative veljarar.

48 år gamle Duda har bakgrunn frå det konservative partiet PiS (Løyve og rettferd). Han står for ei vidareføring av politikken u dag og er ofte på kant med EU. 48-åringen står særleg sterkt blant dei eldre veljarane i landet og på landsbygda.

– Det vil berre bli verre

Presidenten uttalte nyleg at «LHBT ikkje er menneske, det er ein ideologi», ei fråsegn som utløyste demonstrasjonar der folk hadde banner som forklarte at dei er menneske.

– Det var så audmjukande for meg. Må eg verkeleg påpeike at eg er eit menneske, i 2020? Det er frykteleg, seier Mariusz Kurc, som er redaktør av det einaste LHBT-magasinet i landet, Replika.

– Då valresultata var klare, så følte eg frykt. Rein frykt for at situasjonen ikkje kjem til å bli noko betre. Den kjem ikkje berre til å bli verande slik det er, det kjem tvert imot til å bli verre, seier Kurc.

