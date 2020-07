IMF: Verdsøkonomien er ikkje friskmeld enno

utenriks

Fleire utfordringar står for døra, mellom anna faren for ei koronabølgje nummer to, åtvarar IMF-sjef Kristalina Georgieva i ei melding til G20s finansministrar, som til helga skal møtast i Saudi-Arabia.

I slutten av juni anslo IMF at koronapandemien har påverka økonomien meir enn tidlegare anteke og kom samtidig med eit anslag om ein tilbakegang globalt på 4,9 prosent i år.

Georgieva seier at økonomisk støtte frå G20-landa bidrog til å unngå eit verre scenario, men ho legg til at «disse sikkerhetsnettene må opprettholdes og i enkelte tilfeller utvides».

