Fleire svenskar får dra til Danmark

Dei tre regionane innfrir no kriteria for låg smitterisiko, som i Danmark er at talet på covid-19-smitta skal liggje på under 20 tilfelle per 100.000 innbyggjarar.

Dette er også blant seks kriterium som er sett for innreise til Noreg.

Frå før har både Danmark og Noreg opna grensa for personar frå Skåne, Blekinge, Kronoberg, medan Danmark i tillegg har gitt grønt lys til Västerbotten.

Danmark rår framleis frå ikkje-nødvendige reiser til dei andre svenske regionane og har karanteneplikt på fjorten dagar etter heimkomst. Transittreiser gjennom Sverige er tillatt, ifølgje dansk UD.

Danske styresmakter opnar samtidig for at danskar kan reise til Tunisia, Uruguay og Georgia. Både Uruguay og Georgia har likevel innreiserestriksjonar eller karantenekrav for danske reisande.

