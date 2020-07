Britisk Syria-farar får reise tilbake til Storbritannia

utenriks

Den no 20 år gamle briten var ein av tre britiske jenter i skulealder frå Aust-London som i 2015 drog til Syria. Ho dukka seinare opp i ein flyktningleir og trygla i intervju om å få vende tilbake til Storbritannia.

Britiske styresmakter drog inn passet hennar, og tidlegare innanriksminister Sajid Javed argumenterte for at ho opphavleg var frå Bangladesh og kunne dra dit i staden.

Ifølgje torsdagens rettsavgjerd blei ho ikkje gitt ein god nok sjanse til å forsvare seg, sidan ho var i flyktningleiren. Innanriksdepartementet vil anke avgjerda, skriv BBC.

Begum har argumentert for at avgjerda om å inndra passet hennar gjorde henne statslaus, ettersom ho ikkje har bangladeshisk statsborgarskap.

– Begum er ikkje redd for å møte rettsvesenet i Storbritannia, ho ønskjer det. Men å ta frå henne statsborgarskapen utan at ho får sjanse til å forsvare seg, er ikkje rettferdig – det er det motsette, seier advokaten hennar, Daniel Furner, i ei fråsegn etter at rettsavgjerda blei gjort kjent.

Begum bidrog til at søkelyset blei retta mot hundrevis av europeiske kvinner, også norske, som har hamna i same situasjon etter å ha vore gift med IS-krigarar.

