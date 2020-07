internett delvis tilbake i Etiopia etter to vekers stenging

utenriks

Trådlaus tilkopling byrja å breie seg utover tysdag, men førebels ikkje for bruk på mobiltelefonar. Nettstader som Facebook og Instagram var ikkje tilgjengeleg.

Eit sporingsprogram frå NetBlocks, ei sosial gruppe som jobbar for digitale rettar, melde tysdag kveld at rundt halvparten av dekninga slik ho var før stenginga 30. juni, no var oppe.

Ethio Telecom, monopoltilbydaren i Etiopia, har ikkje kommentert tala.

Det var drapet på ein popartist som utløyste uroa for to veker sidan. Hachalu Hundessa var helt for mange i Etiopias største etniske gruppe, oromoene, særleg i dei turbulente åra som førte statsminister, Abiy Ahmed, til makta i 2018.

Artisten vart skoten og drepen i Addis Abeba 29. juni, ei sak som framleis er uløyst. Drapet utløyste protestar og etnisk vald i hovudstaden og i Oromia-regionen som omgir byen.

Politiet melder at mellom 180 og 240 menneske mista livet i dei valdsprega dagane som kom etter ugjerninga, dei fleste i Oromia-regionen.

(©NPK)