Tusenvis demonstrerer i Jerusalem mot Netanyahu

utenriks

Styresmaktene har dei siste vekene hausta mykje kritikk for handteringa si av koronapandemien og for skuldingar om korrupsjon. Demonstrantane bar plakatar med tekst som «Netanyahus korrupsjon gjer meg sjuk» og «Gå av, Netanyahu!»

Ein av arrangørane, general Amir Hasel i reservestyrkane, bad demonstrantane krevje fridom, likskap og brorskap, og minte om at tysdag var årsdagen for den franske revolusjonen, for 231 år sidan.

Store politistyrkar var utplasserte for å hindre at folkemengda skulle komme ut av kontroll.

– Det mest dødelege viruset er ikkje covid-19, men korrupsjon, sa demonstranten Laurent Cige, som hadde teke turen frå Tel Aviv til Jerusalem for å delta i arrangementet.

Statsminister Netanyahu vart i januar sikta for mutingar, skattesvindel og tillitsbrot i tre saker. Neste dato i rettsprosessen er 19. juli. Statsministeren avviser alle påstandar og seier dei er politisk motiverte for å få han vekk.

