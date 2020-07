Trump fjernar Hongkongs privilegium og godkjenner nye Kina-sanksjonar

utenriks

– Hongkong vil no bli behandla på same måte som Fastlands-Kina. Ingen privilegium, ingen spesiell økonomisk handelsstatus og ingen eksport av sensitiv teknologi, sa presidenten på ein pressekonferanse tysdag.

Den nye lova vart vedteken i Kongressen tidlegare denne månaden som ein reaksjon på at Kina gjekk vidare med sikkerheitslova si for Hongkong. Den inneber sanksjonar mot kinesiske embetsmenn og politiet i Hongkong, og dessutan bankar som handlar med dei.

Vil tvinge bankar til eit val

– Den nye lova gir administrasjonen kraftige verktøy til å stille personar og institusjonar som kveler Hongkongs fridom, til ansvar. Hongkongs fridom og rettar er fjerna, og eg meiner det gjer at Hongkong ikkje lenger kan konkurrere i ein fri marknad, seier Trump.

Håpet er at lova skal tvinge bankane til å velje mellom å hjelpe Kinas inngripen i Hongkong eller å handle i dollar i den største økonomien i verda.

Lovforslaget og ordren er del av offensiven til Trump-administrasjonen mot Kina. Den siste tida har det nærast kome daglege verbale angrep på den asiatiske stormakta.

Truar med gjengjeldelse

Kina seier dei vil svare med å innføre sanksjonar mot amerikanske tenestemenn og institusjonar.

– Kina er sterkt imot og fordømmer USAs ratifisering av den nye lova om Hongkong, heiter det i ei fråsegn frå det kinesiske utanriksdepartementet.

Samtidig som Trump sette namnetrekket sitt på den nye lova, sa han at administrasjonen hans ikkje vil sjå på enkelte delar av den som bindande. Oppfatninga i Det kvite hus er at dei aktuelle delane avgrensar retten presidenten har til å drive utanrikspolitikk.

Begge sider i Kongressen har bede Trump handle resolutt etter at Kina vedtok den nye sikkerheitslova som undergrev prinsippet om «ett land, to systemer». Det skulle sikre Hongkong stor grad av sjølvstyre i 50 år etter at britane leverte territoriet tilbake til Kina i 1997. Bystaten har si eiga lovgivande forsamling og rettsvesen og er eit globalt finanssentrum.

Frå hyllest til isfront

Forholdet mellom Kina og USA har vorte drastisk verre over tid. Donald Trump gjekk inn i presidentvervet med eit ønske om å betre handelsbalansen med Kina. Hausten 2017 omtalte han forholdet til Xi Jinping som svært godt.

– Nokon vil seie vi har det beste president-til-president-forholdet. Xi Jinping er ein mektig mann. Eg meiner han er ein veldig bra person, sa han til TV-kanalen Fox News hausten 2017.

I fjor haust nærma USA seg ein handelsavtale med Kina, og Trump og Xi erklærte «våpenhvile» i handelskrigen mellom dei. I januar underteikna dei «fase én» av ein handelsavtale, og Trump hylla Xi. Sidan har forholdet surna kraftig, og Trump sa tysdag at han ikkje har noko interesse av å snakke med den kinesiske presidenten.

Fleire betente tema

Nyleg innførte USA òg sanksjonar knytta til undertrykkinga av uigurene og andre muslimske minoritetar aust i Kina. Også då reagerte Kina med gjengjeldelse.

– USAs sanksjonar er ei alvorleg innblanding i Kinas indre forhold. Dei er ei alvorleg krenking av grunnleggjande normer for internasjonale relasjonar og skader forholdet mellom USA og Kina. Som svar på USAs handlingar, har Kina vedteke å innføre gjensidige tiltak, retta mot amerikanske institusjonar og personar som har oppført seg dårleg, sa talsmann for det kinesiske utanriksdepartementet, Zhao Lijian.

Parallelt med at handelskonflikten framleis ikkje har fått noko løysing og andre betente tema har forverra forholdet til Kina, har Trump òg kome med harde angrep knytt til koronakrisa og skulda kinesarane for å ha spreidd viruset med vilje.

Stikk mot Biden

Store delar av pressekonferansen i Det kvite hus' rosehage tysdag verka som eit valkamparrangement. Trump forsvarte eiga handtering av koronakrisa, trass i at smittetalet stig kraftig i fleire delstatar. Samtidig prøvde han å framstille presidentutfordraren Joe Biden som svak overfor Kina.

– Så Joe Biden og president Obama tillét Kina å plyndre vår fabrikkar, rane samfunna våre og stele dei mest dyrebare løyndommane våre, sa Trump.

– Eg har stoppa det, la han til.

(©NPK)