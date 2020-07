Stockholm-børsen på veg til hente seg inn igjen

utenriks

Indeksen OMSX var etter ein dryg times handel onsdag oppe i 1.751,61 poeng, opp over 27 prosent frå bunnoteringa 23. mars.

Likevel er det drygt 1,2 prosent igjen før indeksen går i pluss for året.

Nyheitsbyrået TT skriv at det blir lagt fram fleire viktige kvartalsrapporter onsdag, og at viljen til å ta risiko på marknaden har auka etter at vaksineprodusenten Moderna publiserte ein studie som viste framgang i kappløpet om å produsere ein fungerande vaksine mot covid-19.

Mange er likevel bekymra over aukande spenning mellom USA og Kina.

