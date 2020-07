New York Times flyttar den digitale redaksjonen sin frå Hongkong

utenriks

Tysdag skriv avisa at den digitale nyheitsredaksjonen deira kjem til å flytte til Seoul i Sør-Korea på grunn av den nyinnførte sikkerheitslova for Hongkong.

Sikkerheitslova, som vart innført etter fleire år med protestar mot Kina, gjer undergraving, separatisme, terrorisme og utanlandsk innblanding til kriminelle handlingar.

Lova har gjort fleire nyheitsredaksjonar usikre på utsiktene byen har til å vere eit midtpunkt for journalistikk om Asia, skriv The New York Times.

– Nokon tilsette i Times i Hongkong har fått vanskar med å få arbeidsløyve, hindringar som er vanleg i Kina, men som sjeldan var eit problem i den tidlegare britiske kolonien. Når byen no går ei tid i møte med eit strammare kinesisk grep, har redaktørane i Times bestemt at dei treng ein ekstra base i regionen å drive frå, skriv avisa vidare.

