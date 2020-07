Mary Trump tykkjer onkelen bør gå av

utenriks

Boka «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man» vart utgitt tysdag etter at forsøk på å stanse ho vart avvist i retten.

Mary Trump er klinisk psykolog og omtaler sin eigen familie, som ho lenge har halde avstand til, som «giftig».

I intervjuet med ABC News seier forfattaren at det var føreseieleg at onkelen skulle bli ein mann som er «aldeles ute av stand til å lede sitt land».

– Og det er farleg å tillate han å gjere det, seier Mary Trump.

Skade

– Eg såg på nært hald kva det å fokusere på feil ting, og løfte fram feil folk, kan gjere – den utilsikta skaden som kan skje ved å tillate at nokon lever liva sine utan ansvarskjensle, seier ho i intervjuet som skal sendast på TV onsdag.

– Det er slåande å sjå korleis det held framno, men i eit mykje større omfang.

På spørsmål om kva ho ville sagt til onkelen dersom ho var i Det ovale kontor i dag, svarer ho:

– Gå av.

Frå eige minne

Mary Trump er dotter av Donalds eldste bror Fred Trump Jr., som døydde i 1981. Boka er i stor grad basert på eigne minne, samtalar med familien og dokument knytt til økonomien og historia til familien, ifølgje forfattaren sjølv.

Ho skriv at faren til presidenten Fred Trump Sr. forma ein følelsesmessig avstumpet son og meiner verdssynet til presidenten vart forma av omsorgssvikt og uro i heimen.

I boka beskriv ho bestefaren som ein sosiopat som «ødela» presidenten og fråtok han evna til å «oppleve hele spekteret av menneskelige følelser».

Får snakke fritt

Forlaget framskunda utgivingsdatoen med to veker etter at ein domstol avviste eit søksmål frå andre medlemmer av Trump-familien mot boka.

Broren til presidenten Robert Trump meiner boka er i strid med ein teiepliktavtale signert av niesa i 2001. Ein domstol fann at forlaget ikkje er del av avtalen, og dermed fekk dei lov til å trykkje og distribuere Mary Trumps bok.

Robert Trump prøvde òg å nekte Mary å snakke om boka, men det kravet vart avvist av ein domstol i New York måndag.

Snill far

Det kvite hus viser til tidlegare utsegner om boka.

– Mary Trump og utgivaren av boka kan hevde at dei handlar i offentlighetens interesse, men denne boka er openbert i finansiell eigeninteresse for forfattaren, har Det kvite hus tidlegare uttalt.

– President Trump har vore i embetet i over tre år og jobba på vegner av det amerikanske folket – kvifor heve stemma no? Presidenten beskriv forholdet sitt til faren som varmt og seier faren alltid var veldig snill mot han, ifølgje fråsegna.

(©NPK)