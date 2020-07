Lovande resultat frå vaksinetest i USA

utenriks

Det amerikanske selskapet har fullført både fase 1 og 2, som begge har vist lovande resultat.

I fase 2 skapte den eksperimentelle covid-19-vaksinen immunitet hos alle dei 45 personane som deltok i studiet, viser ein forskingsartikkel publisert tysdag.

Dei 45 personane vart delt opp i tre grupper, som alle fekk ulik dose i to omgangar med ein månads mellomrom. Etter den andre dosen viste resultata at alle deltakarane hadde høgare nivå av antistoff enn dei fleste pasientar som har hatt covid-19 og utvikla eigne antistoff.

Forskarar åtvarar

Over halvparten av deltakarane opplevde milde eller moderate biverknader, noko som blir sett på som normalt. Bieffektane var for det meste at dei vart trøytte, fekk frysningar, hovudverk, smertar i kroppen og på injeksjonspunktet.

– Resultata ser veldig bra og rimeleg konsistente ut, seier professor David Lo i biomedisin ved universitetet California Riverside.

Han påpeikar likevel at det er behov for ytterlegare undersøkingar av kor trygg vaksinen er, mellom anna for å forsikre seg om at han ikkje gjer immunforsvaret tolerant mot det verkelege viruset.

Forskarar har åtvara om at dei første vaksinane som vil kome på marknaden, ikkje nødvendigvis vil vere dei mest trygge eller effektive.

Internasjonalt vaksine-løp

Moderna blir sett på som heilt i front i det internasjonale løpet for å utvikle ein vaksine mot koronaviruset. Over 13 millionar menneske verda over har til no fått påvist smitte, og over 580.000 koronasmitta menneske har døydd. Til samanlikning døyr det rundt 650.000 menneske i influensarelaterte dødsfall kvart år, ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO).

I Kina er selskapet SinoVac òg i fase 2 på sin veg mot ein vaksine. Det russiske nyheitsbyrået TASS melde nyleg at russiske forskarar har fullført kliniske studiar av ein vaksine, men forskarar har førebels ikkje offentleggjort funna sine.

Modernas studie startar den siste og avgjerande testfasen måndag 27. juli. Der vil 30.000 personar i USA delta. Halvparten av dei vil få vaksinen, medan den andre halvparten får placebo.

