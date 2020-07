California – mønsterstaten der smitta blussar opp igjen

utenriks

Guvernør Gavin Newsom trykte på den store, raude knappen 19. mars og bad folk i heile delstaten halde seg heime. Bedrifter og forsamlingar vart med på laget og la til rette for å delta i både arbeidslivet og på gudstenester via nett. Guvernøren har fleire gonger bede folk unngå sosiale samlingar – og han har gjentekne gonger uttrykt frustrasjon over dei som ikkje følgjer rådet.

– Covid-19 kjem ikkje til å forsvinne med det første, før det kjem ein vaksine eller effektiv behandling. Avgrens omgangen med folk utanfor din eigen husstand. Det er berre sunn fornuft, men tala antydar at ikkje alle brukar sunn fornuft, seier han.

Dei som jobbar med folkehelse, gir Newsom mykje av æra for at pandemien vart bremsa i USAs mest folkerike delstat. Delstaten er elles òg den femte største økonomien i verda, etter å ha passert Storbritannia i 2017. Men tiltaka gjekk hardt ut over næringslivet, og på eit tidspunkt hadde over 7,5 millionar søkt om arbeidsløysetrygd i ein stat med 40 millionar innbyggjarar.

Opna – og stengjer igjen

I mai var Newsom igjen raskt ute, denne gongen med å opne opp samfunnet igjen. Månaden etter kom det teikn på at viruset var i ferd med å komme tilbake, og i juli måtte guvernøren igjen ta grep. Der smitta blussa opp igjen, måtte barar stengje, og restaurantar, vingardar, dyrehagar, museum og bowlinghaller var blant dei som berre kunne ha uteområdene sine i bruk. Måndag vart dei nye tiltaka utvida til å gjelde heile delstaten.

I den første runden var òg strender og campingplassar blant stadene som vart stengde for å unngå at folk var rundt personar dei ikkje budde saman med. No er restriksjonane retta spesifikt mot innandørsaktivitetar.

Justerer tiltak

Det gjenspeglar den auka forståinga for korleis viruset spreier seg. Etter kvart som datamaterialet har vist at det er større risiko for smittespreiing innandørs, har Newsom og folket hans justert tiltaka. Det inkluderer ordre om å dekke til ansiktet, men betyr òg at utandørsaktivitetar ikkje blir underlagde restriksjonar.

I tillegg til dei delstatlege tiltaka, har ordførar Eric Garcetti Los Angeles innført eit system med fargekodar. Førebels er farenivået på oransje, det nest høgaste nivået.

– Raudt er der vi stengjer alt igjen – alt, på strengaste nivå. Og eg vil åtvare folk og seie at vi nærmar oss det, seier Garcetti, som har gjort det klart at han ikkje vil nøle med å gjeninnføre restriksjonar.

Fleire testar positivt

Den siste innstramminga i California kom etter at talet på positive koronatestar har auka med rundt 20 prosent dei siste vekene og fleire i delstaten treng intensivbehandling.

Så langt har det vore over 330.000 registrerte covid-19-tilfeller og over 7.000 dødsfall. Saman med Florida, Arizona og Texas har California vorte eit sentrum for pandemien, ifølgje BBC.

