Boeing fekk ingen bestillingar på nye fly i juni

utenriks

Hittil i år er avbestillingane på denne flymodellen komme opp i 355.

737 Max har stått på bakken i alle land sidan to flykrasj i 2019, der alle om bord omkom. Amerikanske luftfartsstyresmakter overvaka ein testflight i slutten av juni, men har enno ikkje fornya sertifiseringa slik at flyet kan setjast inn i trafikk.

Boeing fekk ingen nye bestillingar i heile juni, men leverte 10 fly, dei fleste til fraktselskap og til militære formål.

Den europeiske rivalen Airbus opplyste førre veke at det ikkje har komme nokon nye bestillingar i juni. Det same skjedde i mai. Airbus har levert 36 fly i desse to månadene.

Dei låge tala viser kor skjør den internasjonale luftfartsindustrien er for tida. Mange flyselskap avbestiller eller forskyv bestillingar for å halde nok kontantar i kassen til å overleve krisa.

(©NPK)