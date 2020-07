Trumps niese får snakke fritt om kontroversiell bok

utenriks

Tysdag kjem boka til niesa «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man».

Forlaget har framskunda utgjevingsdatoen med to veker etter at ein domstol avviste eit søksmål frå Trump-familien, som prøvde å få til eit mellombels forbod mot å gje ut boka.

Robert Trump, Donalds bror og Marys onkel, meiner det er i strid med ein teiepliktavtale signert av Mary Trump i 2001. Ho får ikkje sjølv distribuere boka, men retten meiner forlaget ikkje er del av avtalen. Dermed får dei trykkje og distribuere boka.

Måndag avviste ein rett i New York Robert Trumps anke på òg å nekte Mary Trump å snakke om boka.

Dommar Hal B. Greenwald peikar på at teiepliktavtalen frå 2001, sett i lys av situasjonen for Trump-familien i 2020, ikkje held mål og at eit forbod ikkje ville vere formålstenleg all den tid boka er trykt og distribuert i stort tal.

Greenwald understrekar at avtalen frå 2001 i hovudsak omhandlar økonomiske aspekt som truleg var meir interessante for to tiår sidan.

– På ei anna side er truleg teiepliktdelen av avtalen meir interessant no i 2020 med det foreståande presidentvalet, skriv dommaren.

Han skriv vidare at Robert Trump ikkje har kunne vise korleis boka kunne skade han eller offentligheten.

Kvelden før utgjevinga toppa boka Amazon.com lista si over mestseljande bøker.

Mary Trump, som er klinisk psykolog, er dotter av Donalds bror Fred Trump Jr., som døydde i 1981. Ho omtaler sin eigen familie som «giftig».

(©NPK)