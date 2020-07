Koronabølgje til vinteren kan bli verre enn første runde, ifølgje britisk utrekning

utenriks

Helsestyresmaktene har bede forskarane om å rekne på eit «rimelig» verste scenario, og dei anslår mellom 24.500 og 251.000 virusrelaterte dødsfall på britiske sjukehus. Toppen i dette scenarioet er venta i januar og februar, melder BBC.

Utrekninga tek ikkje omsyn til tiltak som nedstenging, behandling eller ein mogleg vaksine.

– Dette er ikkje ein spådom, men eit mogleg utfall. Risikoen kan reduserast dersom vi handlar umiddelbart, seier professor Stephen Holgate, som leia arbeidet med rapporten.

Forskarane understrekar at det er stor uvisse knytt til korleis pandemien vil utvikle seg til vinteren. Forskinga antydar at viruset kan klare seg lenger i lågare temperaturar og at det er større risiko for smittespreiing når folk er meir innandørs.

Hittil har det vore registrert nesten 45.000 offisielle covid-19-dødsfall, rundt 1.100 av dei i juli.

Ekspertar er bekymra for at det offentlege helsevesenet vil vere under ekstremt stort press, ikkje berre på grunn av ei oppblussing av koronasmitte, men også grunna sesonginfluensa og eit etterslep av oppgåver som ikkje er knytte til pandemien. Innan utgangen av året kan opptil 10 millionar pasientar stå i behandlingskø.

