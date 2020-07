Kina kallar USAs fråsegn om Sør-Kinahavet for uberettiga

utenriks

– Vi tilrår USA å stå ved forpliktingane sine om ikkje å ta side i saka om territorial suverenitet, respektere forsøket i land på å skape fred og stabilitet i Sør-Kinahavet og stoppe forsøka på å forstyrre og sabotere regional fred og stabilitet, heiter det i ei fråsegn frå den kinesiske ambassaden i Washington tysdag.

Dagen før sa utanriksminister Mike Pompeo at «Kinas krav på ressurser over nesten hele Sør-Kinahavet er fullstendig ulovlige».

– Det er òg den bøllete framferda deira for å få det slik dei vil, sa Pompeo.

Trump-administrasjonen eskalerte dermed konflikten med Kina. Målet er å demme opp for landet sin innflytelse. Ressurskrava i Sør-Kinahavet er ei av dei mest sensitive og splittande sakene i regionen.

Skifte taktikk

USA har tidlegare meint at disputtar mellom Kina og dei mindre nabolanda i regionen om sjøgrenser og små atollar skulle løysast på fredeleg vis gjennom FN-mekling. No skiftar administrasjonen taktikk.

Omdreiinga blir presentert som eit grep for å byggje ned Kinas aukande dominans i området ved å støtte opp under og styrkje folkeretten. Men utspelet forargar Kina, som allereie er underlagde sanksjonar og andre tiltak i striden med USA.

– Under påskot av å verne stabilitet, flekser dei musklane, hissar opp spenningar og egger til konfrontasjonar i regionen, heiter det i fråsegna på nettsida til Kinas Washington-ambassade.

– Verda vil ikkje tillate Beijing i å behandle Sør-Kinahavet som det maritime imperiet sitt, sa den amerikanske utanriksministeren.

Støtter dei allierte

Pompeo legg til at USA står last og brast med sine allierte og partnarar i Søraust-Asia i kampen for å verne dei rettmessige krava deira på ressursar til havs. Dette er ifølgje Pompeo heilt i tråd med folkeretten.

Utanriksministeren seier USA vil kjempe for fri ferdsel til havs i internasjonale farvatn og motset seg alle forsøk på å innføre eit regime om at «makta rår» i desse farvatna.

Den nye kursen frå amerikansk hald omfattar ikkje usemjer som blir rekna som territorielle og handlar om øyer, atollar, reiv og andre landområde.

Sjølv om USA med dette framleis stiller seg nøytralt i territorielle tvistar, blir kunngjeringa frå høgaste hald i Washington teke som ei støtte til land som Brunei, Indonesia, Malaysia, Filippinane og Vietnam, som alle er i konflikt med Kina om øyer og atollar, særleg den kinesiske utbygginga av holmar som så vidt stikk opp av havet.

– Gjer seg til dommar

Pompeos fråsegn utgjer eit stort skifte i USAs politikk på området, meiner Zhu Feng, direktør ved senteren på Nanjing-universitetet før Sør-Kinahav-studiar. Han meiner andre land som utfordrar det kinesiske kravet, no kan bruke USAs støtte til å sjølv innta meir aggressive haldningar.

– Denne gongen har dei gjort seg sjølv til dommar eller meklar. Det vil bringe ny ustabilitet og spenning, seier Zhu om USA.

Han rår Kina til ikkje å kome med noko kraftig motsvar og meiner at amerikansk Kina-politikk i betydeleg grad blir driven av president Donald Trumps valkampomsyn.

– Valkamputspel

– Trumps noverande Kina-politikk er sprø. Han gjer Kina-saka til den viktigaste valkampsaka for å dekkje over det at han mislykkast med å hindre epidemien og for å avleie offentleg merksemd, seier Zhu.

Chu Yin, professor ved University of International Relations, avviser Pompeos fråsegn som eit valkamputspel som ikkje fortener noka seriøs merksemd.

– Eg meiner personleg at Trump ikkje har evna til å innføre ein strategi på lang eller mellomlang sikt, seier Chu.

– Viss dei to regjeringane vil engasjere seg i ein strategisk dialog, er vi nøydde til å vente til USA-valet er gjennomført, seier han.

(©NPK)