Hagia Sofia vil vere open for turistar utanfor bønnetid

– Det er ikkje noko hinder frå eit religiøst perspektiv for at Hagia Sofia-moskeen kan vere open for besøkande utanfor bønnetid, opplyser direktoratet for religiøse saker, Diyanet, i ei fråsegn.

President Recep Tayyip Erdogan har tidlegare sagt at bygningen framleis vil vere open for alle.

Kulturmonumentet vart opphavleg bygd som ein kristen katedral på 500-talet, men vart seinare omgjort til moské. I 1934 vart han omgjorde til museum.

Fredag tilbakeførte Erdogan formelt Hagia Sofia til moské etter ei rettsavgjerd som oppheva statusen som museum.

