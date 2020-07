Brann i amerikansk marinefartøy ikkje sløkt

utenriks

Hundrevis av gastar og brannmannskap kjempar mot flammane og for å hindre at dei antenner 3,7 millionar liter olje som er om bord. Det er to dekk mellom brannen og drivstofflagera.

Brannen om bord på USS Bonhomme Richard starta søndag morgon lokal tid og er ein av dei verste skipsbrannane marinen har opplevd i seinare år.

Minst 59 personar, inkludert 36 gastar og 23 sivile, har vorte behandla for mindre skadar og for å ha pusta inn røyk. Fem personar får behandling på sjukehus.

Det vart utført vedlikehaldsarbeid på fartøyet då brannen oppstod. Ein talsmann for den amerikanske marinen seier brannsløkkingsanlegget om bord var kopla frå då brannen starta.

Store mengder røyk veltar innover delar av San Diego, og helsestyresmaktene har bede folk halde seg innandørs dersom dei kjenner røyklukt.

(©NPK)