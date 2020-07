WHO: Nytt døgn med rekordhøgt smittetal

utenriks

Søndag opplyste WHO at over 230.000 nye smittetilfelle var stadfesta globalt dei siste 24 timane.

USA toppar igjen lista over landa som har den største auken. I alt vart det registrert 66.000 nye tilfelle her.

Tala tek ikkje høgd for moglege forseinkingar i rapporteringa, og smittetala er derfor truleg endå høgare.

Den førre rekorden vart sett fredag med meir enn 228.000 nye tilfelle det siste døgnet.

Til saman viser tal frå WHO at meir enn 12,5 millionar er stadfesta smitta og at meir enn 561.000 har døydd av eller med koronasmitte.

