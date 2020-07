Minister bekymra for det nordiske samarbeidet

utenriks

– Eg er uroleg. Det her må vi ta tak i no, seier Hallberg, som også er ansvarleg for det nordiske samarbeidet, til nyheitsbyrået TT.

Ho peikar på at samarbeidet har fått hard medfart på grunn av koronapandemien og handteringa av den i dei ulike landa.

– Vi har teke den stabiliteten vi har hatt i Norden, for gitt, og så står det plutseleg soldatar ved grensa mot Noreg. Det er veldig dramatisk. Vi har jobba for at grensene ikkje skal merkast i kvardagen, og no er grensene så tydelege at ein blir veldig bekymra, seier Hallberg.

Ministeren frå Socialdemokraterna trur handteringa av koronakrisa òg kan føre til motsetningar mellom befolkninga i dei ulike landa i Norden.

– Det set spor framover, og her har vi i regjeringane eit veldig stort ansvar, seier Hallberg.

(NPK)