Israelsk minister vil ha ny nedstenging

Landet på ni millionar menneske har totalt 18.300 tilfelle av koronasmitte, og 1.151 vart registrerte søndag. Trass at viruset berre har kravd 362 menneskeliv i eit land på ni millionar innbyggjarar, har talet på dagleg smitta stige raskt sidan den førre nedstenginga vart letta på i mai.

Landet er no på lista over statar EU reknar det som utrygt å reise til på grunn av koronasmitte. Steinitz, som blir rekna for å vere ein nær støttespelar av statsminister Benjamin Netanyahu, seier i eit intervju med nettavisa Ynet at landet treng ei ny nedstenging.

– Vi treng ei nedstenging på 10 til 20 dagar, der ein kan gå på jobb, på matbutikken og på apotek, men ingen andre stader. Kvifor? For det første så vil vi nok måtte ha det før eller sidan. Då er det betre å ha det med ein gong enn seinare, sa Steinitz.

