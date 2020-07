Hongkong-aktivist slår seg ned i Storbritannia

utenriks

Han stadfesta for fem dagar sidan at han hadde forlate Hongkong på grunn av den nye sikkerheitslova som styresmaktene i Beijing har vedteke.

– Tilhaldsstaden min er no London, skreiv Nathan Law på Facebook på 27-årsdagen sin måndag. Han fortel at han har halde ein låg profil om tilfluktsstaden sin for å redusere faren for å bli oppdaga før han sjølv ville opplyse kvar han oppheldt seg.

Planlegg framtida

– I dette framande landet skal eg planleggje livet som ligg framfor meg. Det er så mange usikkerheitsmoment, skreiv Law.

Nathan Law var blant grunnleggjarane av partiet til demokratiforkjemparane Demosisto, ei rørsle som vart oppløyst same dag som Kina vedtok ei ny lov som gjer opposisjonsarbeid vanskeleg i den spesielle sona som Hongkong utgjer på det kinesiske fastlandet.

Partiet arbeidde for større medavgjerd i utforminga av Hongkongs framtid, men kjempa ikkje for lausriving.

Oppviglarar

Men Law og den profilerte aktivistvennen, Joshua Wong, vart stempla av kinesiske styresmakter som oppviglarar og konspiratørar.

Britiske styresmakter omtaler sikkerheitslova som eit brot på avtalen som vart inngått i 1997 om Hongkongs framtid.

Britane har hissa på seg kinesiske styresmakter ved å kunngjere planar om at tre millionar Hongkong-innbyggjarar kan kvalifisere for eit oversjøisk britisk statsborgarskap.

(©NPK)