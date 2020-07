Fakta om den økonomiske krisa i Libanon

utenriks

* Libanon slit med stor gjeld og stort budsjettunderskot, høg arbeidsløyse og omfattande korrupsjon.

* Under Pariskonferansen i april 2018 fekk landa tilsagn om rundt 11 milliardar dollar, eller over 103 milliardar kroner, i bistand dei kommande åra for å møte dei vanskane flyktningkrisa har skapt.

* Gjevarane stiller likevel krav om omfattande budsjettkutt og reformer.

* Forslag om kutt i offentlege løner, pensjonar og velferdsordningar har møtt stor motstand, og det har vore mange store og til dels valdelege demonstrasjonar i landet det siste året.

