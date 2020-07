Abe besøkte flomramma område i Japan

utenriks

Abe viste den siste æra til 14 offer på ein sjukeheim i landsbyen Kuma på øya Kyushu. Kuma er påførte store skadar etter at elva med same namn gjekk over breiddene sine for ei veike sidan.

Dei fleste dødsfalla har skjedd i regionen Kumamoto, der Kuma ligg. Politi og soldatar leitar framleis etter eit tital sakna etter uvêret som har utløyst 316 jordskred og ei lang rekkje flaumar i Japan.

Abe lovar Kumamoto-guvernør Ikuo Kabashima at regjeringa vil gjere alt ho kan for å kome i gang med gjenoppbygginga. Over 400 milliardar yen – 35 milliardar kroner – blir sett av til arbeidet.

