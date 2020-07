Fransk bussjåfør døydde etter å ha vorte angripe av passasjerar som nekta å bruke munnbind

utenriks

Den 59 år gamle bussjåføren Philippe Monguillot vart først hjernedød etter angrepet i den sørvestlege byen Bayonne søndag, men døydde fredag av skadane. Familien bestemde seg for å kople han frå hjelpemiddel som var nødvendige for å halde han i live.

I Frankrike er det påbode med munnbind på offentleg transport. Angriparane hadde verken billett eller munnbind. Dei skal ha slått bussjåføren gjentekne gonger.

To menn tidleg i 20-åra var sikta for drapsforsøk, men påtalemakta har varsla at siktinga truleg vil bli justert opp som følgje av Monguillots død.

Tre andre personar er òg sikta i saka. To av dei er sikta for ikkje å ha hjelpt ein person i fare, og den siste personen er sikta for å ha prøvd å skjule ein mistenkt.

Frankrikes statsminister Jean Castex omtaler angripe som feigt og hyllar Monguillot.

– Republikken anerkjenner han som ein eksemplarisk statsborgar og vil ikkje gløyme han. Lova kjem til å straffe gjerningspersonane for denne forkastelege kriminelle handlinga, skriv Castex på Twitter.

Innanriksminister Gérald Darmanin har òg vist avskyen sin og skal møte bussjåførar laurdag for å diskutere tryggleik.

Bussjåførar i Bayonne har nekta å jobbe i protest mot hendinga, noko som har ført til kaos i den offentlege transporten i området. Dei vil returnere til jobb med ekstra tryggingstiltak sett i verk.

(©NPK)