WHO-ekspertar på veg til Kina

Dei to ekspertane vil vere i Beijing over helga medan dei gjer grunnarbeidet for eit større oppdrag i landet. Det er ikkje sett noka tidsramme for kor lenge dei skal vere i Kina.

Minst 550.000 koronasmitta personar er døde, og over 12 millionar er registrerte smitta over heile verda sidan det vart oppdaga i Kina i desember i fjor.

Forskarar antek at viruset, som har likskapar med virus funne i flaggermus, har vorte overført frå dyr til menneske ved ein marknad som selde ville dyr, men det er ikkje stadfesta.

