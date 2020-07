Trump utset folkemøte i New Hampshire

utenriks

Utsetjinga kjem av ifølgje Trumps pressetalskvinne Kayleigh McEnany at den tropiske stormen Fay blir venta å ramme dei nordaustlege delstatane i USA gjennom helga.

Trump skulle etter planen halde eit utandørs folkemøte i Portsmouth laurdag, men det blir no utsett ei veke eller to, ifølgje McEnany.

Store folkemøte er Trumps føretrekte måte å drive valkamp på. Men då han heldt folkemøte i Tulsa i Ohio for nokre veker sidan, fekk han mykje kritikk for å samle ei stor folkemengd midt under koronapandemien.

(©NPK)