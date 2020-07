Nytt veto mot resolusjonsforslag om Syria

utenriks

Forslaget dreidde seg om å forlengje nødhjelpsleveransane til Syria via to grenseovergangar frå Tyrkia i ytterlegare seks månader.

Den opphavlege autorisasjonen for transport av nødhjelp går ut ved midnatt natt til laurdag.

13 av dei 15 medlemmene i Tryggingsrådet stemde for, men Russland og Kina brukte vetoretten sin og stemde ned forslaget. Det kan få katastrofale følgjar for millionar av syrarar som er heilt avhengig av nødhjelpa som kjem via den tyrkiske grensa.

Russland og Kina meiner internasjonal nødhjelp skal komme via berre éin grenseovergang og ikkje to slik det er i dag og slik det stod i resolusjonsforslaget.

