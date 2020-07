utenriks

Janardan Gautam, som er talsperson for krisestyresmaktene i Nepal, oppgir at sju av dei ni døde tilhøyrer to familiar i provinsen Gandaki.

– Talet kan stige fordi det går føre seg redningsoperasjonar i enkelte område, seier han til nyheitsbyrået DPA.

Det statlege nyheitsbyrået i Nepal melder at minst 29 personar er melde sakna.

