IMF åtvarar mot å kutte koronatiltak for tidleg

Medan regjeringar verda over handla raskt for å unngå økonomisk kollaps, har den samla statsgjelda i verda vakse til eit høgare nivå enn nokon gong tidlegare. IMF åtvarar likevel mot å kutte i tiltaka for tidleg og seier det kan undergrave den økonomiske gjenreisinga.

Den offentlege pengebruken «må framleis vere støttande og fleksibel fram til ein har sikra ein trygg og varig veg ut av krisa, » skriv IMFs finanspolitiske sjef Vitor Gaspaar og sjeføkonom Gita Gopinath i eit blogginnlegg.

Gjeldsnivået er skyhøgt, og den samla gjelda overgår no storleiken på verdsøkonomien. I økonomisk utvikla land er budsjettunderskota fem gonger høgare enn det som vart anslått for året før pandemien slo til.

