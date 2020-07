IEA trur oljeforbruket vil ta seg opp

utenriks

Førre månad melde Det internasjonale energibyrået om det lågaste produksjonsnivået på ni år. Fallet kom av at Opec kutta i produksjon som ei følgje av at USA og andre store forbruksland stengde fabrikkar og permitterte tilsette.

IEA åtvarar likevel mot overdriven optimisme, sidan fleire land opplever oppblomstring av viruset. Men trass i uvissa rundt det mange kallar neste bølgje med smitte, meiner IEA at oljemarknaden er i ferd med å snu.

I juni månad var det sterkt fallande produksjon, men frå juli vil truleg trenden vise ein auke. Marknaden viser teikn til oppgang i tråd med stigande forbruk. Stadig fleire land lettar på dei strenge restriksjonane som har dempa den økonomiske verksemda.

IEA viser til at etterspurnaden etter olje har auka markant både i India og Kina i mai og at trenden held fram. Dette inneber at tala for andre kvartal blir litt mindre nedslåande enn IEA først hadde rekna med.

Men IEA er nøye med å påpeike uvissa som rår i marknaden, og peikar spesielt på at smittespreiinga i Nord-Amerika og Latin-Amerika er alvorleg i visse regionar.

