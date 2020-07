utenriks

Frankrikes president Emmanuel Macron gjorde den franske posisjonen klar under ein samtale med statsminister Benjamin Netanyahu fredag, opplyser kontoret til den franske presidenten.

Macron understreka i telefonsamtalen at ei slik handling vil vere eit brot på folkeretten og undergrev moglegheita for ei tostatsløysing som grunnlaget for varig fred mellom israelarar og palestinarar, heiter det i meldinga frå Macrons kontor.

(©NPK)