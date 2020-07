Erdogan gjenopnar Hagia Sofia for muslimsk bønn

utenriks

Tyrkias høgste administrative domstol annullerte fredag ei avgjerd frå 1934 som omgjorde landemerket Hagia Sofia i Istanbul til eit museum.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er blant dei som har teke til orde for å omgjere turistattraksjonen til moské. Fredag signerte han ei avgjerd om at bygning blir overgitt til direktoratet for religiøse saker og gjenopna for muslimsk bøn.

Diskusjonen om å føre tilbake bygget til moské skaper splitting mellom sekulære, kristne og islamske grupper i Tyrkia.

Russland og Hellas reagerer sterkt

Hagia Sofia vart bygd på 500-talet og har tidlegare både vore kyrkje og moské. Den vart skrive inn på Unescos verdsarvliste i 1985.

Nabolandet Hellas er blant dei som har protestert høglydt mot omgjeringa. Den gresk-ortodokse kyrkja er den offisielle religionen i landet, og greske styresmakter reagerer sterkt på avgjerda. Det er ein open provokasjon mot heile den siviliserte verda, seier Hellas' kulturminister Lina Mendoni i ei fråsegn.

– Nasjonalismen til Erdogan tek landet hans tilbake seks hundreår, seier Mendoni.

Den russiskortodokse kyrkja seier i ei fråsegn at Tyrkia vel å ignorere millionar av kristne ved å omgjere landemerket.

Ulovleg

Fleire titals personar som venta på avgjerda til domstolen, ropte «Gud er stor» utanfor Hagia Sofia då nyheita kom.

Det var ei lita religiøs gruppe som leverte ei oppmoding om å omgjere Hagia Sofia til ein moské i 2016. Dei nekta for om avgjerda av Tyrkias tidlegare leiar og sekulære landsfader Mustafa Kemal Atatürk i 1934, var lovleg. Dei argumenterte med at bygningen var den ottomanske sultanen Mehmet II den personlege eigedommen sin.

Domstolen avgjorde fredag at eigedommen derfor fell til ein stifting som behandlar verdiane av sultanen.

(©NPK)