Bolsonaro seier han føler seg «veldig bra»

Bolsonaro har lenge dyssa ned alvoret i koronapandemien og nekta å bruke munnbind. Tysdag denne veka testa han positivt for viruset.

Presidenten dukka opp i eit direktesend Facebook-video frå bustaden sin torsdag, der han fastslo at han no føler seg «veldig bra». Han sa at han etter at han byrja å føle seg dårleg mot slutten av førre veke, byrja å ta hydroksyklorokin kvar dag.

– Eg tok hydroksyklorokin. Det fungerte, og eg er fin, seier Bolsonaro.

Verken Verdshelseorganisasjonen (WHO) eller ekspertar på koronaviruset meiner at hydroksyklorokin verkar mot viruset, men tvert imot kan vere farleg for dei som har hjarteproblem.

