Avskoging i brasiliansk Amazonas har auka med 25 prosent

I denne perioden vart det hogge 3.069 kvadratkilometer skog, viser tal frå styresmaktene fredag. Det er det høgaste talet sidan styresmaktene byrja å føre statistikk i 2015.

Berre i juni vart over 1.000 kvadratkilometer avskoga, ein auke på nesten 11 prosent frå i fjor. Juni markerer òg starten på tørketida i Brasil der faren for skogbrannar er høg.

Amazonas-regnskogen er den største regnskogen i verda og strekker seg over ni land i Sør-Amerika. Rundt 60 prosent av regnskogen ligg i Brasil.

Brasil har vorte kritisert av ei rekkje land og miljøorganisasjonar for den omfattande avskoginga si og manglande tiltak mot skogbrannar i tørketida.

President Jair Bolsonaro, som er ein uttalt klimaskeptikar, har auka jordbruk og gruvedrift på beskytta land og i reservat for urbefolkning sidan har vart president i januar 2019.

Visepresident Hamilton Mourao seier at internasjonale investorar vil at Brasil skal vise resultat i kampen mot avskoging før dei sjølv vurderer å delta i prosjekt for å verne miljøet i landet.

