Trumps eksadvokat arrestert igjen

Cohen vart sett fri i april og sett i husarrest i sin eigen heim på grunn av utbrot av koronasmitte i fengselet han sona i.

Men torsdag vart han arrestert og fengsla igjen, visstnok fordi han har brote vilkåra for å bli sett fri, opplyser advokaten hans ifølgje NBC News.

Cohen vart tidlegare denne månaden fotografert medan hans åt på ein restaurant på Manhattan.

I 2018 vart han dømd til tre års fengsel for mellom anna svindel med valkampmiddel, for å ha loge til Kongressen og for å ha utbetalt såkalla hysjpengar.

