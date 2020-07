Høgsterett: Trump må utlevere sjølvmeldinga til statsadvokaten i New York

utenriks

Høgsterett hadde torsdag varsla ei avgjerd i to saker om innsyn i Donald Trumps personlege økonomi. Den første rettsavgjerda gjaldt statsadvokat Cyrus Vance' krav om å få skattepapira til presidenten, og endå ein gong fekk statsadvokaten medhald. Dermed har Trump tapt i alle rettsinstansane.

Det vil truleg ta fleire veker før retten skriv ut den formelle ordren om overlevering av dokumenta. Rettsavgjerda på torsdag inneber at Trump og advokatane hans ikkje nådde fram med argumentet sitt om at presidenten er immun mot etterforsking så lenge han har embetet. Retten var heller ikkje samd i at statsadvokaten må vise til eit sterkare informasjonsbehov enn vanleg.

Betaling for å teie

Etterforskinga dreier seg om betaling for å få kvinner til å teie med historier om påstått affærar med Trump. Med sju mot to stemmer bestemde høgsterett at papira, som er hos Trumps revisorfirma Mazars, skal overleverast til ein såkalla storjury som behandlar saka. Også dei to dommarane som er utnemnde av Trump – Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh – stemde for innsyn.

Arbeidet til storjuryen er konfidensielt, så utleveringa av dokumenta betyr ikkje at dei kan eller skal offentleggjerast.

Halv siger

Fleire komitear i Representanthuset, der Demokratane er i fleirtal, har òg prøvd å få innsyn i økonomien i presidenten, men dei vann ikkje fram i høgsterett i denne omgangen.

Dei hadde ikkje bede om å få sjå sjølvmeldinga hans, men ville ha innsyn hos Mazars og to bankar Trump har drive forretningar med. Tala herifrå kunne òg gitt ein peikepinn om kva som står i papira til skattevesenet.

Dette er rett nok berre ein halv siger for presidenten, sidan domstolen sende saka tilbake til ny vurdering i ein lågare rettsinstans. Også den avgjerda vart fatta med sju mot to stemmer.

Det er ikkje klart når denne saka vil bli avgjort.

Nixon og Clinton

Presidenten har inga generell eller lovpålagd plikt til å leggje fram detaljar om den personlege økonomien sin, men alle presidentar sidan Richard Nixon har gjort det.

Nixon er elles òg ein av to andre presidentar som har måtta føye seg etter pålegg frå høgsterett. Nixon måtte utlevere lydopptak frå samtalar han hadde i presidentkontoret om Watergate-skandalen på 1970-talet. Opptaka viste at den republikanske presidenten var involvert i å dekkje over eit mislykka innbrotsforsøk i hovudkvarteret til Demokratane.

På 1990-talet måtte Bill Clinton akseptere Paula Jones' søksmål om seksuell trakassering etter at høgsterett slo fast at han ikkje hadde immunitet.