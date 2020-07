George Floyd ropte 21 gonger at han ikkje kunne puste

utenriks

I ei utveksling kort etter at han var lagd i bakken, sa Floyd til politimannen Derek Chauvin at «du kjem til å drepe meg».

– Så slutt å snakke, slutt å skrike, snakk tek ein helvetes masse oksygen, ropte Chauvin.

Utskriftene, mellom anna frå politimannen Thomas Lanes kroppskamera, vart lagde fram for retten i Minnesota tysdag og avdekkjer nye detaljar om arrestasjonen og Floyds død.

Chauvin er sikta for forsettleg drap etter at han sette kneet på halsen til Floyd i sju minutt slik at han kort etter døydde, medan tre andre politimenn er sikta for medverknad. Alle fire er sagt opp frå politiet.

Floyd ropte òg på mor si medan han låg under kneet til politimannen med handjern på.

– Mamma, eg elskar deg, sei til barna mine at eg elskar dei, eg er død, sa han og ropte på henne fleire gonger til.

Ifølgje utskrifta var dei siste orda hans: «Dei drep meg, dei drep meg, eg kan ikkje puste.»

George Floyds dødsfall 25. mai vart òg filma av fleire vitne og utløyste ei massiv protestrørsle i USA og rundt i verda mot rasisme og politivald.

