Det er 20 prosent sannsyn for at den globale gjennomsnittstemperaturen i eitt av dei neste fem åra vil overstige 1,5 grader over gjennomsnittsnivået i 1850-1900, ifølgje prognosar frå FN-organisasjonen Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

Den siste femårsperioden har vore den varmaste perioden som er registrert. Det er svært sannsynleg at i løpet av dei neste fem åra, mellom 2020 og 2024, vil gjennomsnittstemperaturane liggje mellom 0,91 og 1,59 grader over preindustriell tid.

