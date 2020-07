23 soldatar drepne av jihadistar i Nigeria

utenriks

Angrepet fann stad tysdag på ein veg 40 kilometer frå regionshovudstaden Maiduguri.

Ifølgje kjeldene var det den lokale filialen av IS som stod bak angrepet, som skjedde då soldatane var på veg tilbake til basen etter ein oppryddingsoperasjon.

Nigerias militære stadfestar angrepet, men hevdar at berre to soldatar vart drepne og fire såra. Dei seier at 17 opprørarar vart drepne.

Dei militære hevdar at opprøret stort sett er slått ned og tonar ned tapa dei har i samanstøytar.

Rundt 36.000 menneske er drepne og 2 millionar menneske er på flukt i samband med opprøret som Boko Haram og IS i Vest-Afrika står bak.

(©NPK)