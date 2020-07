utenriks

Utanriksminister Mike Pompeo sa tysdag at han vil nekte visum til eit ukjent tal kinesiske tenestemenn til Kina opnar for at amerikanarar kan reise til Tibet.

Han seier at både diplomatar, journalistar og turistar blir systematisk hindra i å besøkje Tibet, og at det er langt lettare for kinesiske tenestemenn og andre å reise rundt i USA.

(©NPK)